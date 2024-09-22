Горбунова Аполлинария Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1854
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: (Горбунова) Анастасия Филлиповна
Отец ребёнка: Горбунов Филипп Дорофеевич
Место жительства
1857
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Горбунов Дмитрий Филиппович
Отец ребёнка: Горбунов Филипп Дорофеевич
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Горбунов Семён Филиппович
Отец ребёнка: Горбунов Филипп Дорофеевич
Рождение ребёнка
16.01.1866 ст.
Дочь: Прилучная (Горбунова) Агния Филипповна
Отец ребёнка: Горбунов Филипп Дорофеевич
Смерть
Неизвестно