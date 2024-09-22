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Горбунова Аполлинария Арсентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1854

Муж: Горбунов Филипп Дорофеевич

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: (Горбунова) Анастасия Филлиповна

Отец ребёнка: Горбунов Филипп Дорофеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Горбунов Дмитрий Филиппович

Отец ребёнка: Горбунов Филипп Дорофеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Горбунов Семён Филиппович

Отец ребёнка: Горбунов Филипп Дорофеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.01.1866 ст.

Дочь: Прилучная (Горбунова) Агния Филипповна

Отец ребёнка: Горбунов Филипп Дорофеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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