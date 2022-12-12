Горбунов Филипп Дорофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Место жительства
1838
Бракосочетание
После 1838
Рождение ребёнка
До 1850
Дочь: Трифена Филипповна
Мать ребёнка: Горбунова Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
До 1850
Сын: Горбунов Матвей Филиппович
Мать ребёнка: Горбунова Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
До 1850
Сын: Горбунов Никита Филипович
Мать ребёнка: Горбунова Екатерина Фёдоровна
Смерть
Неизвестно