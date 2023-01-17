Горбунов Дорофей Осипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиОколо 1839
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Горбунов Осип Алексеевич
Мать: не указана
Место жительства
20.09.1811 ст.
Бракосочетание
Около 1811
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Горбунов Лаврентий Дорофеевич
Мать ребёнка: Горбунова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Горбунов Филипп Дорофеевич
Мать ребёнка: Горбунова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Горбунов Никита Дорофеевич
Мать ребёнка: Горбунова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Сын: Горбунов Савва Дорофеевич
Мать ребёнка: Горбунова Пелагея Ивановна
Место жительства
1838
Смерть
Около 1839