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Горбунов Дорофей Осипович

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Около 1839

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Горбунов Осип Алексеевич

Мать: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
20.09.1811 ст.
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Около 1811

Жена: Горбунова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Горбунов Лаврентий Дорофеевич

Мать ребёнка: Горбунова Пелагея Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Горбунов Филипп Дорофеевич

Мать ребёнка: Горбунова Пелагея Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Горбунов Никита Дорофеевич

Мать ребёнка: Горбунова Пелагея Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Сын: Горбунов Савва Дорофеевич

Мать ребёнка: Горбунова Пелагея Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Около 1839
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