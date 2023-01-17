Горбунов Никита Дорофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Место жительства
1838
Бракосочетание
До 1848
Рождение ребёнка
До 1850
Дочь: Авдотья Никитична
Мать ребёнка: Горбунова Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
До 1850
Дочь: Афанасия Никитична
Мать ребёнка: Горбунова Александра Дмитриевна
Смерть
Неизвестно