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Горбунов Никита Дорофеевич

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Горбунов Дорофей Осипович

Мать: Горбунова Пелагея Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1848

Жена: Горбунова Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
До 1850

Дочь: Авдотья Никитична

Мать ребёнка: Горбунова Александра Дмитриевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
До 1850

Дочь: Афанасия Никитична

Мать ребёнка: Горбунова Александра Дмитриевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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