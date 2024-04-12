Горбунова (Борисова) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Борисова) Евдокия Алексеевна

Место рождения

Титовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Титовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
01.07.1866 ст.

Муж: Горбунов Никита Дорофеевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
10.05.1867 ст.

Дочь: Горбунова Александра Никитична

Отец ребёнка: Горбунов Никита Дорофеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.08.1868 ст.

Сын: Горбунов Александр Никитич

Отец ребёнка: Горбунов Никита Дорофеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.09.1869 ст.

Сын: Горбунов Дмитрий Никитич

Отец ребёнка: Горбунов Никита Дорофеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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