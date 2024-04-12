Горбунова (Борисова) Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Бракосочетание
01.07.1866 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
10.05.1867 ст.
Дочь: Горбунова Александра Никитична
Отец ребёнка: Горбунов Никита Дорофеевич
Рождение ребёнка
11.08.1868 ст.
Сын: Горбунов Александр Никитич
Отец ребёнка: Горбунов Никита Дорофеевич
Рождение ребёнка
11.09.1869 ст.
Отец ребёнка: Горбунов Никита Дорофеевич
Смерть
Неизвестно