Горбунова Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Александра Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1823 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1848

Муж: Горбунов Никита Дорофеевич

Рождение ребёнка
До 1850

Дочь: Авдотья Никитична

Отец ребёнка: Горбунов Никита Дорофеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
До 1850

Дочь: Афанасия Никитична

Отец ребёнка: Горбунов Никита Дорофеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1850
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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