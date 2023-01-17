Горбунова Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1848
Рождение ребёнка
До 1850
Дочь: Авдотья Никитична
Отец ребёнка: Горбунов Никита Дорофеевич
Рождение ребёнка
До 1850
Дочь: Афанасия Никитична
Отец ребёнка: Горбунов Никита Дорофеевич
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно