Горбунова Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1789 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1811

Муж: Горбунов Дорофей Осипович

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Горбунов Лаврентий Дорофеевич

Отец ребёнка: Горбунов Дорофей Осипович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Горбунов Филипп Дорофеевич

Отец ребёнка: Горбунов Дорофей Осипович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Горбунов Никита Дорофеевич

Отец ребёнка: Горбунов Дорофей Осипович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Сын: Горбунов Савва Дорофеевич

Отец ребёнка: Горбунов Дорофей Осипович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1850
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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