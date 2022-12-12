Горбунова Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1811
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Горбунов Лаврентий Дорофеевич
Отец ребёнка: Горбунов Дорофей Осипович
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Горбунов Филипп Дорофеевич
Отец ребёнка: Горбунов Дорофей Осипович
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Горбунов Никита Дорофеевич
Отец ребёнка: Горбунов Дорофей Осипович
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Сын: Горбунов Савва Дорофеевич
Отец ребёнка: Горбунов Дорофей Осипович
Место жительства
1838
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно