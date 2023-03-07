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Горбунов Савва Дорофеевич

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1831 ст.

Дата смерти

Около 1873

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831 ст.

Отец: Горбунов Дорофей Осипович

Мать: Горбунова Пелагея Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1850

Жена: Горбунова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Горбунов Николай Саввич

Мать ребёнка: Горбунова Анна Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1858
Петрегино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
До 1873

Сын: Горбунов Михаил Саввич

Мать ребёнка: Горбунова Анна Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Около 1873
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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