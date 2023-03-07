Горбунов Савва Дорофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1831 ст.
Дата смертиОколо 1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831 ст.
Место жительства
1838
Бракосочетание
До 1850
Жена: Горбунова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1858
Мать ребёнка: Горбунова Анна Ивановна
Место жительства
1858
Петрегино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
До 1873
Мать ребёнка: Горбунова Анна Ивановна
Смерть
Около 1873