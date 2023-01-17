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Горбунов Николай Саввич

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Горбунов Савва Дорофеевич

Мать: Горбунова Анна Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Боровская Александра Николаевна

Мать ребёнка: Горбунова Ираида Никоноровна

Бракосочетание
До 1890

Жена: Горбунова Ираида Никоноровна

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Горбунов Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Горбунова Ираида Никоноровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Кузьмина Таисия Николаевна

Мать ребёнка: Горбунова Ираида Никоноровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.11.1897 ст.

Сын: Горбунов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Горбунова Ираида Никоноровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.02.1904 ст.

Сын: Горбунов Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Горбунова Ираида Никоноровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
04.07.1904 ст.

Жена: Горбунова Мария Фёдоровна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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