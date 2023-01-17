Горбунов Николай Саввич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: Горбунов Савва Дорофеевич
Мать: Горбунова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Боровская Александра Николаевна
Мать ребёнка: Горбунова Ираида Никоноровна
Бракосочетание
До 1890
Рождение ребёнка
Около 1891
Мать ребёнка: Горбунова Ираида Никоноровна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Кузьмина Таисия Николаевна
Мать ребёнка: Горбунова Ираида Никоноровна
Рождение ребёнка
17.11.1897 ст.
Сын: Горбунов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Горбунова Ираида Никоноровна
Рождение ребёнка
16.02.1904 ст.
Сын: Горбунов Фёдор Николаевич
Мать ребёнка: Горбунова Ираида Никоноровна
Бракосочетание
04.07.1904 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно