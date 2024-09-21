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Горбунова (Прилучная) Мария Фёдоровна

Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

24.01.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1878 ст.

Отец: Прилучный Фёдор Евстафьевич

Мать: Прилучная (Лыкова) Анастасия Спиридоновна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
26.01.1878 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Место жительства
1892
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
04.07.1904 ст.

Муж: Горбунов Николай Саввич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
30.05.1909 ст.

Дочь: (Горбунова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Горбунов Николай Саввич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.11.1910 ст.

Сын: Горбунов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Горбунов Николай Саввич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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