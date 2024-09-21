Горбунова (Прилучная) Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения24.01.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1878 ст.
Крещение
26.01.1878 ст.
Место жительства
1892
Бракосочетание
04.07.1904 ст.
Рождение ребёнка
30.05.1909 ст.
Дочь: (Горбунова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Горбунов Николай Саввич
Рождение ребёнка
01.11.1910 ст.
Отец ребёнка: Горбунов Николай Саввич
Смерть
Неизвестно