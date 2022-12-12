Прилучный Фёдор Евстафьевич
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Бракосочетание
19.01.1877 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1878 ст.
Дочь: Горбунова Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Прилучная Анастасия Спиридоновна
Рождение ребёнка
26.09.1879 ст.
Мать ребёнка: Прилучная Анастасия Спиридоновна
Рождение ребёнка
13.05.1882 ст.
Сын: Прилучный Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Прилучная Анастасия Спиридоновна
Рождение ребёнка
01.11.1884 ст.
Сын: Прилучный Павел Фёдорович
Мать ребёнка: Прилучная Анастасия Спиридоновна
Рождение ребёнка
08.01.1888 ст.
Дочь: Ирина Фёдоровна
Мать ребёнка: Прилучная Анастасия Спиридоновна
Рождение ребёнка
05.09.1892 ст.
Дочь: Елизавета Фёдоровна
Мать ребёнка: Прилучная Анастасия Спиридоновна
Смерть
Неизвестно