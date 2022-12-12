Прилучный Евстафий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
1850
Сын: Прилучный Семён Евстафьевич
Мать ребёнка: Прилучная Синклитикия Ивановна
Бракосочетание
До 1850
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Лодыгина Анастасия Евстафьевна
Мать ребёнка: Прилучная Синклитикия Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Прилучный Фёдор Евстафьевич
Мать ребёнка: Прилучная Синклитикия Ивановна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Прилучный Егор Евстафьевич
Мать ребёнка: Прилучная Синклитикия Ивановна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Прилучный Варнава Евстафьевич
Мать ребёнка: Прилучная Синклитикия Ивановна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Прилучная Елизавета Евстафьевна
Мать ребёнка: Прилучная Синклитикия Ивановна
Рождение ребёнка
09.03.1868 ст.
Дочь: Дросида Евстафьевна
Мать ребёнка: Прилучная Синклитикия Ивановна
Смерть
Неизвестно