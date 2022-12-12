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Прилучный Евстафий Яковлевич

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Прилучный Яков Леонтьевич

Мать: Прилучная Анна Александровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Прилучный Семён Евстафьевич

Мать ребёнка: Прилучная Синклитикия Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1850

Жена: Прилучная Синклитикия Ивановна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Лодыгина Анастасия Евстафьевна

Мать ребёнка: Прилучная Синклитикия Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Прилучный Фёдор Евстафьевич

Мать ребёнка: Прилучная Синклитикия Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Прилучный Егор Евстафьевич

Мать ребёнка: Прилучная Синклитикия Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Прилучный Варнава Евстафьевич

Мать ребёнка: Прилучная Синклитикия Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Прилучная Елизавета Евстафьевна

Мать ребёнка: Прилучная Синклитикия Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.03.1868 ст.

Дочь: Дросида Евстафьевна

Мать ребёнка: Прилучная Синклитикия Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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