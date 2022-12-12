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Прилучная Синклитикия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1830 и 1831

Дата смерти

06.02.1876 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1830 и 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Прилучный Семён Евстафьевич

Отец ребёнка: Прилучный Евстафий Яковлевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1850

Муж: Прилучный Евстафий Яковлевич

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Лодыгина Анастасия Евстафьевна

Отец ребёнка: Прилучный Евстафий Яковлевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Прилучный Фёдор Евстафьевич

Отец ребёнка: Прилучный Евстафий Яковлевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Прилучный Егор Евстафьевич

Отец ребёнка: Прилучный Евстафий Яковлевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Прилучный Варнава Евстафьевич

Отец ребёнка: Прилучный Евстафий Яковлевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Прилучная Елизавета Евстафьевна

Отец ребёнка: Прилучный Евстафий Яковлевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.03.1868 ст.

Дочь: Дросида Евстафьевна

Отец ребёнка: Прилучный Евстафий Яковлевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
06.02.1876 ст.
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Похороны
08.02.1876 ст.
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