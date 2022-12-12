Прилучная Синклитикия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1830 и 1831
Дата смерти06.02.1876 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1830 и 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Прилучный Семён Евстафьевич
Отец ребёнка: Прилучный Евстафий Яковлевич
Бракосочетание
До 1850
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Лодыгина Анастасия Евстафьевна
Отец ребёнка: Прилучный Евстафий Яковлевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Прилучный Фёдор Евстафьевич
Отец ребёнка: Прилучный Евстафий Яковлевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Прилучный Егор Евстафьевич
Отец ребёнка: Прилучный Евстафий Яковлевич
Рождение ребёнка
1862
Сын: Прилучный Варнава Евстафьевич
Отец ребёнка: Прилучный Евстафий Яковлевич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Прилучная Елизавета Евстафьевна
Отец ребёнка: Прилучный Евстафий Яковлевич
Рождение ребёнка
09.03.1868 ст.
Дочь: Дросида Евстафьевна
Отец ребёнка: Прилучный Евстафий Яковлевич
Смерть
06.02.1876 ст.
Похороны
08.02.1876 ст.