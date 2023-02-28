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Прилучный Семён Евстафьевич

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Прилучный Евстафий Яковлевич

Мать: Прилучная Синклитикия Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
03.05.1885 ст.

Жена: Прилучная Анна Михайловна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Место жительства
1886
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.08.1887 ст.

Дочь: Мирония Семёновна

Мать ребёнка: Прилучная Анна Михайловна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.03.1891 ст.

Сын: Прилучный Алексей Семёнович

Мать ребёнка: Прилучная Анна Михайловна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.09.1893 ст.

Дочь: Прилучная Ираида Семёновна

Мать ребёнка: Прилучная Анна Михайловна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.08.1898 ст.

Сын: Прилучный Тимофей Семёнович

Мать ребёнка: Прилучная Анна Михайловна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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