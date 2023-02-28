Прилучный Семён Евстафьевич
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
03.05.1885 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Место жительства
1886
Рождение ребёнка
04.08.1887 ст.
Дочь: Мирония Семёновна
Мать ребёнка: Прилучная Анна Михайловна
Рождение ребёнка
09.03.1891 ст.
Сын: Прилучный Алексей Семёнович
Мать ребёнка: Прилучная Анна Михайловна
Рождение ребёнка
23.09.1893 ст.
Дочь: Прилучная Ираида Семёновна
Мать ребёнка: Прилучная Анна Михайловна
Рождение ребёнка
17.08.1898 ст.
Сын: Прилучный Тимофей Семёнович
Мать ребёнка: Прилучная Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно