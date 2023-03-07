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Прилучный Алексей Семёнович

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Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

09.03.1891 ст.

Дата смерти

До 1930

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1891 ст.

Отец: Прилучный Семён Евстафьевич

Мать: Прилучная Анна Михайловна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
10.03.1891 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
1915 или 1920

Жена: Прилучная Кира Гавриловна

Рождение ребёнка
1917 или 1926

Сын: Прилучный Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Прилучная Кира Гавриловна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Прилучный Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Прилучная Кира Гавриловна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Прилучная Кира Гавриловна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
До 1930
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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