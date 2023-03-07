Прилучный Алексей Семёнович
Место рождения
Дата рождения09.03.1891 ст.
Дата смертиДо 1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1891 ст.
Крещение
10.03.1891 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
1915 или 1920
Рождение ребёнка
1917 или 1926
Сын: Прилучный Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Прилучная Кира Гавриловна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Прилучный Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Прилучная Кира Гавриловна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Прилучная Кира Гавриловна
Смерть
До 1930