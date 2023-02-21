Прилучная Кира Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрилучная Кира Гавриловна

Прилучная Кира Гавриловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

До 1985

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1915 или 1920

Муж: Прилучный Алексей Семёнович

Рождение ребёнка
1917 или 1926

Сын: Прилучный Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Прилучный Алексей Семёнович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Прилучный Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Прилучный Алексей Семёнович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Прилучный Алексей Семёнович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Между 1940 и 1942
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
До 1985
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close