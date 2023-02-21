Прилучная Кира Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиДо 1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1915 или 1920
Рождение ребёнка
1917 или 1926
Сын: Прилучный Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Прилучный Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Прилучный Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Прилучный Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Прилучный Алексей Семёнович
Место жительства
Между 1940 и 1942
Смерть
До 1985