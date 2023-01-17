Прилучная (Конева) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.05.1885 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1887 ст.
Дочь: Мирония Семёновна
Отец ребёнка: Прилучный Семён Евстафьевич
Рождение ребёнка
09.03.1891 ст.
Сын: Прилучный Алексей Семёнович
Отец ребёнка: Прилучный Семён Евстафьевич
Рождение ребёнка
23.09.1893 ст.
Дочь: Прилучная Ираида Семёновна
Отец ребёнка: Прилучный Семён Евстафьевич
Рождение ребёнка
17.08.1898 ст.
Сын: Прилучный Тимофей Семёнович
Отец ребёнка: Прилучный Семён Евстафьевич