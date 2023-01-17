Прилучная (Конева) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная (Конева) Анна Михайловна

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Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1855

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
03.05.1885 ст.

Муж: Прилучный Семён Евстафьевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1887 ст.

Дочь: Мирония Семёновна

Отец ребёнка: Прилучный Семён Евстафьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.03.1891 ст.

Сын: Прилучный Алексей Семёнович

Отец ребёнка: Прилучный Семён Евстафьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.09.1893 ст.

Дочь: Прилучная Ираида Семёновна

Отец ребёнка: Прилучный Семён Евстафьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.08.1898 ст.

Сын: Прилучный Тимофей Семёнович

Отец ребёнка: Прилучный Семён Евстафьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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