Конев Виктор Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Бракосочетание
09.10.1906 ст.
Жена: Конева Анна Стахиевна
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
07.09.1907 ст.
Мать ребёнка: Конева Анна Стахиевна
Рождение ребёнка
17.10.1909 ст.
Дочь: Елизавета Викторовна
Мать ребёнка: Конева Анна Стахиевна
Смерть
Неизвестно