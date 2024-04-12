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Конев Виктор Михайлович

Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Конев Михаил Евстафьевич

Мать: Прилучная Анна Михайловна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
09.10.1906 ст.

Жена: Конева Анна Стахиевна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
07.09.1907 ст.

Сын: Конев Павел Викторович

Мать ребёнка: Конева Анна Стахиевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.10.1909 ст.

Дочь: Елизавета Викторовна

Мать ребёнка: Конева Анна Стахиевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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