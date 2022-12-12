Прилучный Егор Евстафьевич
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
До 1887
Рождение ребёнка
До 1887
Сын: Прилучный Василий Егорович
Мать ребёнка: Прилучная Феоктиста Ивановна
Рождение ребёнка
30.03.1888 ст.
Дочь: Прилучный Степан Егорович
Мать ребёнка: Прилучная Феоктиста Ивановна
Бракосочетание
08.01.1890 ст.
Рождение ребёнка
23.07.1891 ст.
Сын: Прилучный Трофим Егорович
Мать ребёнка: Прилучная Евдокия Арсениевна
Место жительства
1892
Рождение ребёнка
09.02.1893 ст.
Сын: Прилучный Дмитрий Егорович
Мать ребёнка: Прилучная Евдокия Арсениевна
Бракосочетание
09.11.1894 ст.
Рождение ребёнка
25.12.1895 ст.
Сын: Прилучный Константин Егорович
Мать ребёнка: Прилучная Гликерия Осиповна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Прилучная Гликерия Осиповна
Рождение ребёнка
19.01.1899 ст.
Сын: Прилучный Тимофей Егорович
Мать ребёнка: Прилучная Гликерия Осиповна
Рождение ребёнка
10.08.1900 ст.
Сын: Прилучный Филипп Егорович
Мать ребёнка: Прилучная Гликерия Осиповна
Рождение ребёнка
16.05.1902 ст.
Сын: Прилучный Андрей Егорович
Мать ребёнка: Прилучная Гликерия Осиповна
Рождение ребёнка
28.10.1903 ст.
Сын: Прилучный Акиндин Егорович
Мать ребёнка: Прилучная Гликерия Осиповна
Рождение ребёнка
04.04.1905
Мать ребёнка: Прилучная Гликерия Осиповна
Смерть
Неизвестно