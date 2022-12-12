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Прилучный Егор Евстафьевич

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1829 г.р.

Мать

Между 1830 и 1831 г.р.

Жена

1863 г.р.
1866 г.р.
1862 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Прилучный Евстафий Яковлевич

Мать: Прилучная Синклитикия Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1887

Жена: Прилучная Феоктиста Ивановна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Прилучный Василий Егорович

Мать ребёнка: Прилучная Феоктиста Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.03.1888 ст.

Дочь: Прилучный Степан Егорович

Мать ребёнка: Прилучная Феоктиста Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
08.01.1890 ст.

Жена: Прилучная Евдокия Арсениевна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1891 ст.

Сын: Прилучный Трофим Егорович

Мать ребёнка: Прилучная Евдокия Арсениевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1892
Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1893 ст.

Сын: Прилучный Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: Прилучная Евдокия Арсениевна

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Бракосочетание
09.11.1894 ст.

Жена: Прилучная Гликерия Осиповна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1895 ст.

Сын: Прилучный Константин Егорович

Мать ребёнка: Прилучная Гликерия Осиповна

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1896

Сын: Прилучный Яков Егорович

Мать ребёнка: Прилучная Гликерия Осиповна

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
19.01.1899 ст.

Сын: Прилучный Тимофей Егорович

Мать ребёнка: Прилучная Гликерия Осиповна

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1900 ст.

Сын: Прилучный Филипп Егорович

Мать ребёнка: Прилучная Гликерия Осиповна

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
16.05.1902 ст.

Сын: Прилучный Андрей Егорович

Мать ребёнка: Прилучная Гликерия Осиповна

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1903 ст.

Сын: Прилучный Акиндин Егорович

Мать ребёнка: Прилучная Гликерия Осиповна

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
04.04.1905

Сын: Прилучный Иван Егорович

Мать ребёнка: Прилучная Гликерия Осиповна

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Смерть
Неизвестно
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