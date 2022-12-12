Прилучная (Лодыгина) Гликерия Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная (Лодыгина) Гликерия Осиповна

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Лодыгин Осип Андреевич

Мать: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
09.11.1894 ст.

Муж: Прилучный Егор Евстафьевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1895 ст.

Сын: Прилучный Константин Егорович

Отец ребёнка: Прилучный Егор Евстафьевич

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
1896

Сын: Прилучный Яков Егорович

Отец ребёнка: Прилучный Егор Евстафьевич

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
19.01.1899 ст.

Сын: Прилучный Тимофей Егорович

Отец ребёнка: Прилучный Егор Евстафьевич

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1900 ст.

Сын: Прилучный Филипп Егорович

Отец ребёнка: Прилучный Егор Евстафьевич

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
16.05.1902 ст.

Сын: Прилучный Андрей Егорович

Отец ребёнка: Прилучный Егор Евстафьевич

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1903 ст.

Сын: Прилучный Акиндин Егорович

Отец ребёнка: Прилучный Егор Евстафьевич

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
04.04.1905

Сын: Прилучный Иван Егорович

Отец ребёнка: Прилучный Егор Евстафьевич

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Смерть
Неизвестно
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