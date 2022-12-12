Прилучная (Лодыгина) Гликерия Осиповна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Лодыгин Осип Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1894 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1895 ст.
Сын: Прилучный Константин Егорович
Отец ребёнка: Прилучный Егор Евстафьевич
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Прилучный Егор Евстафьевич
Рождение ребёнка
19.01.1899 ст.
Сын: Прилучный Тимофей Егорович
Отец ребёнка: Прилучный Егор Евстафьевич
Рождение ребёнка
10.08.1900 ст.
Сын: Прилучный Филипп Егорович
Отец ребёнка: Прилучный Егор Евстафьевич
Рождение ребёнка
16.05.1902 ст.
Сын: Прилучный Андрей Егорович
Отец ребёнка: Прилучный Егор Евстафьевич
Рождение ребёнка
28.10.1903 ст.
Сын: Прилучный Акиндин Егорович
Отец ребёнка: Прилучный Егор Евстафьевич
Рождение ребёнка
04.04.1905
Отец ребёнка: Прилучный Егор Евстафьевич
Смерть
Неизвестно