Прилучная (Мартынова) Евдокия Арсениевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная (Мартынова) Евдокия Арсениевна

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Место рождения

Титовское, Устьвельская волость, Вельский уезд

Дата рождения

1866

Дата смерти

08.05.1894 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Титовское, Устьвельская волость, Вельский уезд
Бракосочетание
08.01.1890 ст.

Муж: Прилучный Егор Евстафьевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1891 ст.

Сын: Прилучный Трофим Егорович

Отец ребёнка: Прилучный Егор Евстафьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.02.1893 ст.

Сын: Прилучный Дмитрий Егорович

Отец ребёнка: Прилучный Егор Евстафьевич

Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Смерть
08.05.1894 ст.
Иванов-Закос, Устьвельская волость, Вельский уезд
Похороны
10.05.1894 ст.
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