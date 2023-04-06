Прилучная (Мартынова) Евдокия Арсениевна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти08.05.1894 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1890 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1891 ст.
Сын: Прилучный Трофим Егорович
Отец ребёнка: Прилучный Егор Евстафьевич
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.02.1893 ст.
Сын: Прилучный Дмитрий Егорович
Отец ребёнка: Прилучный Егор Евстафьевич
Смерть
08.05.1894 ст.
Похороны
10.05.1894 ст.