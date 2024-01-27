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Мартынова Анфия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1859

Муж: Мартынов Арсений Никитич

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Третьякова Ксения Арсеньевна

Отец ребёнка: Мартынов Арсений Никитич

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Прилучная Евдокия Арсениевна

Отец ребёнка: Мартынов Арсений Никитич

Титовское, Устьвельская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
02.04.1869 ст.

Сын: Мартынов Никита Арсеньевич

Отец ребёнка: Мартынов Арсений Никитич

Титовское, Устьвельская волость, Вельский уезд
Смерть
Неизвестно
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