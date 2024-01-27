Мартынова Анфия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1859
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Третьякова Ксения Арсеньевна
Отец ребёнка: Мартынов Арсений Никитич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Прилучная Евдокия Арсениевна
Отец ребёнка: Мартынов Арсений Никитич
Рождение ребёнка
02.04.1869 ст.
Сын: Мартынов Никита Арсеньевич
Отец ребёнка: Мартынов Арсений Никитич
Смерть
Неизвестно