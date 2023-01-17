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Прилучная Феоктиста Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

29.11.1889 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Прилучный Василий Егорович

Отец ребёнка: Прилучный Егор Евстафьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1887

Муж: Прилучный Егор Евстафьевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
30.03.1888 ст.

Дочь: Прилучный Степан Егорович

Отец ребёнка: Прилучный Егор Евстафьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
29.11.1889 ст.
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Похороны
01.12.1889 ст.
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