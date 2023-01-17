Прилучная Феоктиста Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти29.11.1889 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1887
Сын: Прилучный Василий Егорович
Отец ребёнка: Прилучный Егор Евстафьевич
Бракосочетание
До 1887
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
30.03.1888 ст.
Дочь: Прилучный Степан Егорович
Отец ребёнка: Прилучный Егор Евстафьевич
Смерть
29.11.1889 ст.
Похороны
01.12.1889 ст.