Прилучный Яков Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения23.09.1775 ст.
Дата смертиПосле 1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1775 ст.
Военная служба
Между 1793 и 1821
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Прилучная Анна Александровна
Бракосочетание
До 1822
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Агриппина Яковлевна
Мать ребёнка: Прилучная Анна Александровна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Прилучный Евстафий Яковлевич
Мать ребёнка: Прилучная Анна Александровна
Место жительства
1838
Смерть
После 1838