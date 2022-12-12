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Прилучный Яков Леонтьевич

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

23.09.1775 ст.

Дата смерти

После 1838

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1775 ст.

Отец: Прилучный Леонтий Павлович

Мать: Прилучная Фёкла Семёновна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Военная служба
Между 1793 и 1821
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Прилучная Анна Александровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1822

Жена: Прилучная Анна Александровна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Агриппина Яковлевна

Мать ребёнка: Прилучная Анна Александровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Прилучный Евстафий Яковлевич

Мать ребёнка: Прилучная Анна Александровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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