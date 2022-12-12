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Прилучная Фёкла Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1759

Муж: Прилучный Леонтий Павлович

Рождение ребёнка
Между 1759 и 1760

Сын: Прилучный Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Прилучный Леонтий Павлович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Прилучный Леонтий Павлович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1763
Рождение ребёнка
28.04.1770 ст.

Сын: Прилучный Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Прилучный Леонтий Павлович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.08.1773 ст.

Дочь: Евдокия Леонтьевна

Отец ребёнка: Прилучный Леонтий Павлович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.09.1775 ст.

Сын: Прилучный Яков Леонтьевич

Отец ребёнка: Прилучный Леонтий Павлович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.03.1779 ст.

Сын: Прилучный Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Прилучный Леонтий Павлович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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