Прилучная Фёкла Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1759
Рождение ребёнка
Между 1759 и 1760
Сын: Прилучный Иван Леонтьевич
Отец ребёнка: Прилучный Леонтий Павлович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Прилучный Леонтий Павлович
Место жительства
1763
Смерть
После 1763
Рождение ребёнка
28.04.1770 ст.
Сын: Прилучный Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Прилучный Леонтий Павлович
Рождение ребёнка
04.08.1773 ст.
Дочь: Евдокия Леонтьевна
Отец ребёнка: Прилучный Леонтий Павлович
Рождение ребёнка
23.09.1775 ст.
Сын: Прилучный Яков Леонтьевич
Отец ребёнка: Прилучный Леонтий Павлович
Рождение ребёнка
30.03.1779 ст.
Сын: Прилучный Иван Леонтьевич
Отец ребёнка: Прилучный Леонтий Павлович