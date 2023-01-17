Прилучный Иван Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения30.03.1779 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1779 ст.
Крещение
12.04.1779 ст.
Место жительства
1811
Бракосочетание
До 1819
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Прилучная Соломонида Иудовна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Прилучный Василий Иванович
Мать ребёнка: Прилучная Соломонида Иудовна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Прилучная Соломонида Иудовна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Прилучный Леонтий Иванович
Мать ребёнка: Прилучная Соломонида Иудовна
Место жительства
1838
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно