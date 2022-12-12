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Прилучный Леонтий Иванович

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

29.05.1866 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Прилучный Иван Леонтьевич

Мать: Прилучная Соломонида Иудовна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1847

Жена: Прилучная Варвара Васильевна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Прилучный Герман Леонтьевич

Мать ребёнка: Прилучная Варвара Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Лукия Леонтьевна

Мать ребёнка: Прилучная Варвара Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.05.1854 ст.

Сын: Прилучный Пётр Леонтьевич

Мать ребёнка: Прилучная Варвара Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Лодыгина Ирина Леонтьевна

Мать ребёнка: Прилучная Варвара Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Прилучный Семён Леонтьевич

Мать ребёнка: Прилучная Варвара Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
29.05.1866 ст.
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Похороны
31.05.1866 ст.
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