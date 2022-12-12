Прилучный Леонтий Иванович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти29.05.1866 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Место жительства
1838
Бракосочетание
До 1847
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Прилучный Герман Леонтьевич
Мать ребёнка: Прилучная Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Лукия Леонтьевна
Мать ребёнка: Прилучная Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
21.05.1854 ст.
Сын: Прилучный Пётр Леонтьевич
Мать ребёнка: Прилучная Варвара Васильевна
Место жительства
1857
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Лодыгина Ирина Леонтьевна
Мать ребёнка: Прилучная Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Прилучный Семён Леонтьевич
Мать ребёнка: Прилучная Варвара Васильевна
Смерть
29.05.1866 ст.
Похороны
31.05.1866 ст.