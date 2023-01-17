Прилучный Пётр Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения21.05.1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1854 ст.
Место жительства
1857
Бракосочетание
09.10.1878 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1879 ст.
Сын: Прилучный Александр Петрович
Мать ребёнка: Прилучная Домникия Киприановна
Рождение ребёнка
31.07.1880 ст.
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Прилучная Домникия Киприановна
Рождение ребёнка
01.09.1881 ст.
Дочь: Прилучная Анна Петровна
Мать ребёнка: Прилучная Домникия Киприановна
Рождение ребёнка
05.11.1882 ст.
Мать ребёнка: Прилучная Домникия Киприановна
Рождение ребёнка
05.02.1884 ст.
Сын: Прилучный Николай Петрович
Мать ребёнка: Прилучная Домникия Киприановна
Рождение ребёнка
18.04.1887 ст.
Сын: Прилучный Александр Петрович
Мать ребёнка: Прилучная Домникия Киприановна
Рождение ребёнка
23.08.1890 ст.
Мать ребёнка: Прилучная Домникия Киприановна
Рождение ребёнка
09.02.1892 ст.
Дочь: Прилучный Евгений Петрович
Мать ребёнка: Прилучная Домникия Киприановна
Смерть
Неизвестно