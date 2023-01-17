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Прилучный Пётр Леонтьевич

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

21.05.1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1854 ст.

Отец: Прилучный Леонтий Иванович

Мать: Прилучная Варвара Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
09.10.1878 ст.

Жена: Прилучная Домникия Киприановна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1879 ст.

Сын: Прилучный Александр Петрович

Мать ребёнка: Прилучная Домникия Киприановна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
31.07.1880 ст.

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Прилучная Домникия Киприановна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.09.1881 ст.

Дочь: Прилучная Анна Петровна

Мать ребёнка: Прилучная Домникия Киприановна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.11.1882 ст.

Сын: Прилучный Павел Петрович

Мать ребёнка: Прилучная Домникия Киприановна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.02.1884 ст.

Сын: Прилучный Николай Петрович

Мать ребёнка: Прилучная Домникия Киприановна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.04.1887 ст.

Сын: Прилучный Александр Петрович

Мать ребёнка: Прилучная Домникия Киприановна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.08.1890 ст.

Сын: Прилучный Иван Петрович

Мать ребёнка: Прилучная Домникия Киприановна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.02.1892 ст.

Дочь: Прилучный Евгений Петрович

Мать ребёнка: Прилучная Домникия Киприановна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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