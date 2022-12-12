Прилучная Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти02.12.1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1847
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Прилучный Герман Леонтьевич
Отец ребёнка: Прилучный Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Лукия Леонтьевна
Отец ребёнка: Прилучный Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
21.05.1854 ст.
Сын: Прилучный Пётр Леонтьевич
Отец ребёнка: Прилучный Леонтий Иванович
Место жительства
1857
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Лодыгина Ирина Леонтьевна
Отец ребёнка: Прилучный Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Прилучный Семён Леонтьевич
Отец ребёнка: Прилучный Леонтий Иванович
Смерть
02.12.1901 ст.
Похороны
04.12.1901 ст.