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Прилучная Варвара Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

02.12.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1847

Муж: Прилучный Леонтий Иванович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Прилучный Герман Леонтьевич

Отец ребёнка: Прилучный Леонтий Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Лукия Леонтьевна

Отец ребёнка: Прилучный Леонтий Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.05.1854 ст.

Сын: Прилучный Пётр Леонтьевич

Отец ребёнка: Прилучный Леонтий Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Лодыгина Ирина Леонтьевна

Отец ребёнка: Прилучный Леонтий Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Прилучный Семён Леонтьевич

Отец ребёнка: Прилучный Леонтий Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
02.12.1901 ст.
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Похороны
04.12.1901 ст.
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