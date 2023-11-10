Прилучная (Лодыгина) Домникия (Домна) Киприановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Место жительства
1857
Место жительства
1877
д. Подгорье
Бракосочетание
09.10.1878 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1879 ст.
Сын: Прилучный Александр Петрович
Отец ребёнка: Прилучный Пётр Леонтьевич
Рождение ребёнка
31.07.1880 ст.
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Прилучный Пётр Леонтьевич
Рождение ребёнка
01.09.1881 ст.
Дочь: Прилучная Анна Петровна
Отец ребёнка: Прилучный Пётр Леонтьевич
Рождение ребёнка
05.11.1882 ст.
Отец ребёнка: Прилучный Пётр Леонтьевич
Рождение ребёнка
05.02.1884 ст.
Сын: Прилучный Николай Петрович
Отец ребёнка: Прилучный Пётр Леонтьевич
Рождение ребёнка
18.04.1887 ст.
Сын: Прилучный Александр Петрович
Отец ребёнка: Прилучный Пётр Леонтьевич
Рождение ребёнка
23.08.1890 ст.
Отец ребёнка: Прилучный Пётр Леонтьевич
Рождение ребёнка
09.02.1892 ст.
Дочь: Прилучный Евгений Петрович
Отец ребёнка: Прилучный Пётр Леонтьевич
Смерть
Неизвестно