Прилучная (Лодыгина) Домникия (Домна) Киприановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная (Лодыгина) Домникия (Домна) Киприановна

Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Лодыгин Киприан Алексеевич

Мать: Лодыгина Павла Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1877
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Подгорье
Бракосочетание
09.10.1878 ст.

Муж: Прилучный Пётр Леонтьевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1879 ст.

Сын: Прилучный Александр Петрович

Отец ребёнка: Прилучный Пётр Леонтьевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
31.07.1880 ст.

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Прилучный Пётр Леонтьевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.09.1881 ст.

Дочь: Прилучная Анна Петровна

Отец ребёнка: Прилучный Пётр Леонтьевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.11.1882 ст.

Сын: Прилучный Павел Петрович

Отец ребёнка: Прилучный Пётр Леонтьевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.02.1884 ст.

Сын: Прилучный Николай Петрович

Отец ребёнка: Прилучный Пётр Леонтьевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.04.1887 ст.

Сын: Прилучный Александр Петрович

Отец ребёнка: Прилучный Пётр Леонтьевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.08.1890 ст.

Сын: Прилучный Иван Петрович

Отец ребёнка: Прилучный Пётр Леонтьевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.02.1892 ст.

Дочь: Прилучный Евгений Петрович

Отец ребёнка: Прилучный Пётр Леонтьевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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