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Лодыгин Киприан Алексеевич

Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Лодыгин Алексей Евдокимович

Мать: Лодыгина Ульяния Фёдоровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Прилучная Домникия Киприановна

Мать ребёнка: Лодыгина Павла Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1855

Жена: Лодыгина Павла Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Мария Киприановна

Мать ребёнка: Лодыгина Павла Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Лодыгин Алексей Киприанович

Мать ребёнка: Лодыгина Павла Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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