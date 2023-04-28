Лодыгин Киприан Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Прилучная Домникия Киприановна
Мать ребёнка: Лодыгина Павла Васильевна
Бракосочетание
До 1855
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Мария Киприановна
Мать ребёнка: Лодыгина Павла Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Лодыгин Алексей Киприанович
Мать ребёнка: Лодыгина Павла Васильевна
Смерть
Неизвестно