Лодыгина Ульяния Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Отец ребёнка: Лодыгин Алексей Евдокимович
Бракосочетание
До 1818
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Лодыгин Евмений Алексеевич
Отец ребёнка: Лодыгин Алексей Евдокимович
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Лодыгин Алексей Евдокимович
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Домника Алексеевна
Отец ребёнка: Лодыгин Алексей Евдокимович
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Лодыгин Киприан Алексеевич
Отец ребёнка: Лодыгин Алексей Евдокимович
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Лодыгин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Лодыгин Алексей Евдокимович
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Лодыгин Алексей Евдокимович
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно