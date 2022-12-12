Лодыгина Ульяния Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лодыгина Ульяния Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1790 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Лодыгин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Лодыгин Алексей Евдокимович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1818

Муж: Лодыгин Алексей Евдокимович

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Лодыгин Евмений Алексеевич

Отец ребёнка: Лодыгин Алексей Евдокимович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Лодыгин Алексей Евдокимович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Домника Алексеевна

Отец ребёнка: Лодыгин Алексей Евдокимович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Лодыгин Киприан Алексеевич

Отец ребёнка: Лодыгин Алексей Евдокимович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Лодыгин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Лодыгин Алексей Евдокимович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Лодыгин Алексей Евдокимович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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