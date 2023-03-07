Лодыгин Алексей Евдокимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: Лодыгина Ульяния Фёдоровна
Бракосочетание
До 1818
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Лодыгин Евмений Алексеевич
Мать ребёнка: Лодыгина Ульяния Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Лодыгина Ульяния Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Домника Алексеевна
Мать ребёнка: Лодыгина Ульяния Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Лодыгин Киприан Алексеевич
Мать ребёнка: Лодыгина Ульяния Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Лодыгин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Лодыгина Ульяния Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Лодыгина Ульяния Фёдоровна
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно