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Лодыгин Алексей Евдокимович

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Лодыгин Евдоким Иванович

Мать: Лодыгина Наталия Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Лодыгин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Лодыгина Ульяния Фёдоровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1818

Жена: Лодыгина Ульяния Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Лодыгин Евмений Алексеевич

Мать ребёнка: Лодыгина Ульяния Фёдоровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Лодыгина Ульяния Фёдоровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Домника Алексеевна

Мать ребёнка: Лодыгина Ульяния Фёдоровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Лодыгин Киприан Алексеевич

Мать ребёнка: Лодыгина Ульяния Фёдоровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Лодыгин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Лодыгина Ульяния Фёдоровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Лодыгина Ульяния Фёдоровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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