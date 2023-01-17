Лодыгина Наталия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лодыгина Наталия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1758 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Лодыгин Филипп Евдокимович

Отец ребёнка: Лодыгин Евдоким Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1784

Муж: Лодыгин Евдоким Иванович

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Лодыгин Алексей Евдокимович

Отец ребёнка: Лодыгин Евдоким Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Лодыгин Захар Евдокимович

Отец ребёнка: Лодыгин Евдоким Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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