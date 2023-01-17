Лодыгина Наталия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Лодыгин Филипп Евдокимович
Отец ребёнка: Лодыгин Евдоким Иванович
Бракосочетание
До 1784
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Лодыгин Алексей Евдокимович
Отец ребёнка: Лодыгин Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Лодыгин Захар Евдокимович
Отец ребёнка: Лодыгин Евдоким Иванович
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно