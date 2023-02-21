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Лодыгина Павла Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Прилучная Домникия Киприановна

Отец ребёнка: Лодыгин Киприан Алексеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1855

Муж: Лодыгин Киприан Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Мария Киприановна

Отец ребёнка: Лодыгин Киприан Алексеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Лодыгин Алексей Киприанович

Отец ребёнка: Лодыгин Киприан Алексеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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