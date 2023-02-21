Лодыгина Павла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Прилучная Домникия Киприановна
Отец ребёнка: Лодыгин Киприан Алексеевич
Бракосочетание
До 1855
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Мария Киприановна
Отец ребёнка: Лодыгин Киприан Алексеевич
Место жительства
1857
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Лодыгин Алексей Киприанович
Отец ребёнка: Лодыгин Киприан Алексеевич
Смерть
Неизвестно