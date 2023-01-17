Прилучная Соломонида Иудовна
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1819
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Прилучный Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Прилучный Василий Иванович
Отец ребёнка: Прилучный Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Прилучный Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Прилучный Леонтий Иванович
Отец ребёнка: Прилучный Иван Леонтьевич
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно