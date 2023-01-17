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Прилучная Соломонида Иудовна

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1819

Муж: Прилучный Иван Леонтьевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Прилучный Иван Леонтьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Прилучный Василий Иванович

Отец ребёнка: Прилучный Иван Леонтьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Прилучный Иван Леонтьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Прилучный Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Прилучный Иван Леонтьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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