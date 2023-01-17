Прилучный Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрилучный Василий Иванович

Прилучный Василий Иванович

avatar

Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

11.07.1870 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Прилучный Иван Леонтьевич

Мать: Прилучная Соломонида Иудовна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Федора Васильевна

Мать ребёнка: Прилучная Параскева Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1846

Жена: Прилучная Параскева Петровна

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Прилучная Параскева Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Ульяния Васильевна

Мать ребёнка: Прилучная Параскева Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Платонида Васильевна

Мать ребёнка: Прилучная Параскева Петровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
11.07.1870 ст.
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Похороны
13.07.1870 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close