Прилучный Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти11.07.1870 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Федора Васильевна
Мать ребёнка: Прилучная Параскева Петровна
Бракосочетание
До 1846
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Прилучная Параскева Петровна
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Ульяния Васильевна
Мать ребёнка: Прилучная Параскева Петровна
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Платонида Васильевна
Мать ребёнка: Прилучная Параскева Петровна
Место жительства
1857
Смерть
11.07.1870 ст.
Похороны
13.07.1870 ст.