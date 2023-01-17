Прилучная Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрилучная Параскева Петровна

Прилучная Параскева Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Федора Васильевна

Отец ребёнка: Прилучный Василий Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1846

Муж: Прилучный Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Прилучный Василий Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Ульяния Васильевна

Отец ребёнка: Прилучный Василий Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Платонида Васильевна

Отец ребёнка: Прилучный Василий Иванович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close