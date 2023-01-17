Прилучная Параскева Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Федора Васильевна
Отец ребёнка: Прилучный Василий Иванович
Бракосочетание
До 1846
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Прилучный Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Ульяния Васильевна
Отец ребёнка: Прилучный Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Платонида Васильевна
Отец ребёнка: Прилучный Василий Иванович
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно