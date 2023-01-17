Прилучная Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Прилучный Яков Леонтьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1822

Муж: Прилучный Яков Леонтьевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Агриппина Яковлевна

Отец ребёнка: Прилучный Яков Леонтьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Прилучный Евстафий Яковлевич

Отец ребёнка: Прилучный Яков Леонтьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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