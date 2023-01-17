Прилучная Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Прилучный Яков Леонтьевич
Бракосочетание
До 1822
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Агриппина Яковлевна
Отец ребёнка: Прилучный Яков Леонтьевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Прилучный Евстафий Яковлевич
Отец ребёнка: Прилучный Яков Леонтьевич
Место жительства
1838