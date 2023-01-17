Прилучная (Лыкова) Анастасия Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрилучная (Лыкова) Анастасия Спиридоновна

Прилучная (Лыкова) Анастасия Спиридоновна

avatar

Место рождения

Залеменьга, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Лыков Спиридон

Мать: не указана

Залеменьга, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
19.01.1877 ст.

Муж: Прилучный Фёдор Евстафьевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1878 ст.

Дочь: Горбунова Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Прилучный Фёдор Евстафьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.09.1879 ст.

Сын: Прилучный Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Прилучный Фёдор Евстафьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.05.1882 ст.

Сын: Прилучный Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Прилучный Фёдор Евстафьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.11.1884 ст.

Сын: Прилучный Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Прилучный Фёдор Евстафьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.01.1888 ст.

Дочь: Ирина Фёдоровна

Отец ребёнка: Прилучный Фёдор Евстафьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.09.1892 ст.

Дочь: Елизавета Фёдоровна

Отец ребёнка: Прилучный Фёдор Евстафьевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close