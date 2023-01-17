Лыков Спиридон
Место рождения
Дата рожденияДо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Прилучная Анастасия Спиридоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1860
Дочь: Анна Спиридоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1860
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно