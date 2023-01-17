Лыков Спиридон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛыков Спиридон

Лыков Спиридон

avatar

Место рождения

Залеменьга, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

До 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Залеменьга, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Прилучная Анастасия Спиридоновна

Мать ребёнка: не указана

Залеменьга, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
До 1860

Дочь: Анна Спиридоновна

Мать ребёнка: не указана

Залеменьга, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
До 1860

Сын: Лыков Павел Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Залеменьга, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close