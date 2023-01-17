Прилучный Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рождения26.09.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1879 ст.
Крещение
30.09.1879 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Прилучный Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1910 и 1920
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Прилучный Василий Иванович
Мать ребёнка: Прилучная Евдокия Евменьевна
Бракосочетание
До 1914
Рождение ребёнка
1920
Сын: Прилучный Николай Иванович
Мать ребёнка: Прилучная Евдокия Евменьевна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Прилучная Евдокия Евменьевна
Место жительства
Между 1940 и 1942
Смерть
Неизвестно