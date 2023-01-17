Прилучный Иван Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрилучный Иван Фёдорович

Прилучный Иван Фёдорович

avatar

Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

26.09.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1879 ст.

Отец: Прилучный Фёдор Евстафьевич

Мать: Прилучная Анастасия Спиридоновна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
30.09.1879 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Прилучный Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Между 1910 и 1920

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Прилучный Василий Иванович

Мать ребёнка: Прилучная Евдокия Евменьевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1914

Жена: Прилучная Евдокия Евменьевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Прилучный Николай Иванович

Мать ребёнка: Прилучная Евдокия Евменьевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Прилучная Евдокия Евменьевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Между 1940 и 1942
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close