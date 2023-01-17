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Горбунова Ираида Никоноровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

16.02.1904 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Боровская Александра Николаевна

Отец ребёнка: Горбунов Николай Саввич

Бракосочетание
До 1890

Муж: Горбунов Николай Саввич

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Горбунов Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Горбунов Николай Саввич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Кузьмина Таисия Николаевна

Отец ребёнка: Горбунов Николай Саввич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.11.1897 ст.

Сын: Горбунов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Горбунов Николай Саввич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.02.1904 ст.

Сын: Горбунов Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Горбунов Николай Саввич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
16.02.1904 ст.
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
умерла при родах
Похороны
18.02.1904 ст.
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