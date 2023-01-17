Горбунова Ираида Никоноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смерти16.02.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Боровская Александра Николаевна
Отец ребёнка: Горбунов Николай Саввич
Бракосочетание
До 1890
Рождение ребёнка
Около 1891
Отец ребёнка: Горбунов Николай Саввич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Кузьмина Таисия Николаевна
Отец ребёнка: Горбунов Николай Саввич
Рождение ребёнка
17.11.1897 ст.
Сын: Горбунов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Горбунов Николай Саввич
Рождение ребёнка
16.02.1904 ст.
Сын: Горбунов Фёдор Николаевич
Отец ребёнка: Горбунов Николай Саввич
Смерть
16.02.1904 ст.
умерла при родах
Похороны
18.02.1904 ст.