Горбунов Осип (Иосиф) Алексеевич
Место рождения
Дата рождения04.04.1770 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1770 ст.
Отец: Горбунов Алексей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Горбунов Дорофей Осипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Горбунов Поликарп Осипович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1811
Смерть
Неизвестно