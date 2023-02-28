Горбунов Осип (Иосиф) Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунов Осип (Иосиф) Алексеевич

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

04.04.1770 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1737 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1770 ст.

Отец: Горбунов Алексей Иванович

Мать: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Горбунов Дорофей Осипович

Мать ребёнка: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Горбунов Поликарп Осипович

Мать ребёнка: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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