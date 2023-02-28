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Горбунов Поликарп Осипович

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Горбунов Осип Алексеевич

Мать: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Евфросинья Поликарповна

Мать ребёнка: Горбунова Анастасия Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1832

Жена: Горбунова Анастасия Ивановна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Дарья Поликарповна

Мать ребёнка: Горбунова Анастасия Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Александра Поликарповна

Мать ребёнка: Горбунова Анастасия Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Агриппина Поликарповна

Мать ребёнка: Горбунова Анастасия Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Прилучная Мавра Поликарповна

Мать ребёнка: Горбунова Анастасия Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Прасковья Поликарповна

Мать ребёнка: Горбунова Анастасия Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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