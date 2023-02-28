Горбунов Поликарп Осипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Горбунов Осип Алексеевич
Мать: не указана
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Евфросинья Поликарповна
Мать ребёнка: Горбунова Анастасия Ивановна
Бракосочетание
До 1832
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Дарья Поликарповна
Мать ребёнка: Горбунова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Александра Поликарповна
Мать ребёнка: Горбунова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Агриппина Поликарповна
Мать ребёнка: Горбунова Анастасия Ивановна
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Прилучная Мавра Поликарповна
Мать ребёнка: Горбунова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Прасковья Поликарповна
Мать ребёнка: Горбунова Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно