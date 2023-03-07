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Прилучная (Горбунова) Мавра Поликарповна

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

13.09.1882 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Горбунов Поликарп Осипович

Мать: Горбунова Анастасия Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
После 1857

Муж: Прилучный Андрей Никитич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1860

Сын: Прилучный Кузьма Андреевич

Отец ребёнка: Прилучный Андрей Никитич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.02.1868 ст.

Дочь: Прилучная Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Прилучный Андрей Никитич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.11.1869 ст.

Сын: Прилучный Евгений Андреевич

Отец ребёнка: Прилучный Андрей Никитич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.03.1872 ст.

Сын: Прилучный Вениамин Андреевич

Отец ребёнка: Прилучный Андрей Никитич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.02.1874 ст.

Сын: Прилучный Иван Андреевич

Отец ребёнка: Прилучный Андрей Никитич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.07.1877 ст.

Сын: Прилучный Никонор Андреевич

Отец ребёнка: Прилучный Андрей Никитич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
13.09.1882 ст.
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Похороны
15.09.1882 ст.
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