Прилучная (Горбунова) Мавра Поликарповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1841
Дата смерти13.09.1882 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Бракосочетание
После 1857
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1860
Сын: Прилучный Кузьма Андреевич
Отец ребёнка: Прилучный Андрей Никитич
Рождение ребёнка
26.02.1868 ст.
Дочь: Прилучная Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Прилучный Андрей Никитич
Рождение ребёнка
07.11.1869 ст.
Сын: Прилучный Евгений Андреевич
Отец ребёнка: Прилучный Андрей Никитич
Рождение ребёнка
30.03.1872 ст.
Сын: Прилучный Вениамин Андреевич
Отец ребёнка: Прилучный Андрей Никитич
Рождение ребёнка
23.02.1874 ст.
Отец ребёнка: Прилучный Андрей Никитич
Рождение ребёнка
28.07.1877 ст.
Сын: Прилучный Никонор Андреевич
Отец ребёнка: Прилучный Андрей Никитич
Смерть
13.09.1882 ст.
Похороны
15.09.1882 ст.