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Прилучный Никонор Андреевич

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

28.07.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1877 ст.

Отец: Прилучный Андрей Никитич

Мать: Прилучная Мавра Поликарповна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
31.07.1877 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
03.07.1900 ст.

Жена: Прилучная Мария Селиверстовна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1902 ст.

Дочь: Горбунова Лидия Никоноровна

Мать ребёнка: Прилучная Мария Селиверстовна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.10.1904 ст.

Дочь: Анна Никоноровна

Мать ребёнка: Прилучная Мария Селиверстовна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Горбунова Александра Никоноровна

Мать ребёнка: Прилучная Мария Селиверстовна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Прилучный Александр Никонорович

Мать ребёнка: Прилучная Мария Селиверстовна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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