Прилучный Никонор Андреевич
Место рождения
Дата рождения28.07.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1877 ст.
Крещение
31.07.1877 ст.
Бракосочетание
03.07.1900 ст.
Рождение ребёнка
20.02.1902 ст.
Дочь: Горбунова Лидия Никоноровна
Мать ребёнка: Прилучная Мария Селиверстовна
Рождение ребёнка
11.10.1904 ст.
Дочь: Анна Никоноровна
Мать ребёнка: Прилучная Мария Селиверстовна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Горбунова Александра Никоноровна
Мать ребёнка: Прилучная Мария Селиверстовна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Прилучный Александр Никонорович
Мать ребёнка: Прилучная Мария Селиверстовна
Смерть
Неизвестно