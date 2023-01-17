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Прилучный Александр Никонорович

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

До 31.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Прилучный Никонор Андреевич

Мать: Прилучная Мария Селиверстовна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.09.1940

Дочь: Богдановская Тамара Александровна

Мать ребёнка: Прилучная Анастасия Тимофеевна

Бракосочетание
До 1940

Жена: Прилучная Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
12.12.1942

Сын: Прилучный Валерий Александрович

Мать ребёнка: Прилучная Анастасия Тимофеевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
До 31.03.1944
Надвин, Речицкий район, Гомельская область
Пропал без вести на фронте
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