Прилучный Александр Никонорович
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смертиДо 31.03.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
01.09.1940
Дочь: Богдановская Тамара Александровна
Мать ребёнка: Прилучная Анастасия Тимофеевна
Бракосочетание
До 1940
Рождение ребёнка
12.12.1942
Сын: Прилучный Валерий Александрович
Мать ребёнка: Прилучная Анастасия Тимофеевна
Смерть
До 31.03.1944
Надвин, Речицкий район, Гомельская область
Пропал без вести на фронте