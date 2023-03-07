Прилучная (Горбунова) Мария Селиверстовна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Горбунов Селиверст Ефимович
Мать: не указана
Бракосочетание
03.07.1900 ст.
Рождение ребёнка
20.02.1902 ст.
Дочь: Горбунова Лидия Никоноровна
Отец ребёнка: Прилучный Никонор Андреевич
Рождение ребёнка
11.10.1904 ст.
Дочь: Анна Никоноровна
Отец ребёнка: Прилучный Никонор Андреевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Горбунова Александра Никоноровна
Отец ребёнка: Прилучный Никонор Андреевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Прилучный Александр Никонорович
Отец ребёнка: Прилучный Никонор Андреевич
Смерть
Неизвестно