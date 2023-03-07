Прилучная (Горбунова) Мария Селиверстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная (Горбунова) Мария Селиверстовна

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Место рождения

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Горбунов Селиверст Ефимович

Мать: не указана

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
03.07.1900 ст.

Муж: Прилучный Никонор Андреевич

Рождение ребёнка
20.02.1902 ст.

Дочь: Горбунова Лидия Никоноровна

Отец ребёнка: Прилучный Никонор Андреевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.10.1904 ст.

Дочь: Анна Никоноровна

Отец ребёнка: Прилучный Никонор Андреевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Горбунова Александра Никоноровна

Отец ребёнка: Прилучный Никонор Андреевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Прилучный Александр Никонорович

Отец ребёнка: Прилучный Никонор Андреевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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