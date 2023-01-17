Горбунова (Прилучная) Лидия Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Прилучная) Лидия Никоноровна

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

20.02.1902 ст.

Дата смерти

03.04.1987

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1902 ст.

Отец: Прилучный Никонор Андреевич

Мать: Прилучная Мария Селиверстовна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
20.02.1902 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
До 1923

Муж: Горбунов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
06.02.1924

Сын: Горбунов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Горбунов Михаил Николаевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.03.1926

Сын: Горбунов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Горбунов Михаил Николаевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.07.1928

Дочь: Андреева Александра Михайловна

Отец ребёнка: Горбунов Михаил Николаевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.08.1930

Сын: Горбунов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Горбунов Михаил Николаевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
?.02.1932

Дочь: Щербакова Альбина Михайловна

Отец ребёнка: Горбунов Михаил Николаевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.08.1936

Сын: Горбунов Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Горбунов Михаил Николаевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.05.1941

Сын: Горбунов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Горбунов Михаил Николаевич

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
03.04.1987
Москва, город федерального значения Москва
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