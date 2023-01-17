Горбунова (Прилучная) Лидия Никоноровна
Место рождения
Дата рождения20.02.1902 ст.
Дата смерти03.04.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1902 ст.
Крещение
20.02.1902 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
До 1923
Рождение ребёнка
06.02.1924
Отец ребёнка: Горбунов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
19.03.1926
Сын: Горбунов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Горбунов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
09.07.1928
Дочь: Андреева Александра Михайловна
Отец ребёнка: Горбунов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
24.08.1930
Сын: Горбунов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Горбунов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
?.02.1932
Дочь: Щербакова Альбина Михайловна
Отец ребёнка: Горбунов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
26.08.1936
Сын: Горбунов Леонид Михайлович
Отец ребёнка: Горбунов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
16.05.1941
Сын: Горбунов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Горбунов Михаил Николаевич
Смерть
03.04.1987
Москва, город федерального значения Москва